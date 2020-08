Todibo dans les petits papiers de la Fiorentina

Depuis qu'il a quitté le Toulouse FC pour le Barça, Jean-Clair Todibo n'est plus le même en raison du manque de temps de jeu.

De retour en Catalogne après un prêt de six mois à Schalke 04, le défenseur tricolore attend d'en savoir plus sur son avenir et ce que le club compte faire avec lui.

Ronaldo Koeman, nouvel entraîneur de Barcelone depuis deux semaines, ne compte pas sur lui pour la saison à venir. Il devrait donc quitter la formation blaugrana cet été.

Ce vendredi, la presse transalpine nous apprend que la Fiorentina envisage de recruter l'international tricolore. Il serait l'alternative à Thiago Silva, parti à Chelsea.