Todibo est décidé à quitter le Barça

Le marché des transferts est toujours ouvert et ce, jusqu'au 5 octobre. Les clubs peuvent donc toujours recruter ou vendre.

Au Barça, Jean-Clair Todibo pourrait s'ajouter à la liste des partants. En effet, le défenseur n'entre pas dans les plans de Ronald Koeman.

D'après 'France Football', Todibo s'est réuni avec ses dirigeants pour évoquer son rôle lors de la prochaine saison. Mais le joueur a jugé préférable de quitter le club à l'issue de cette rencontre.

Todibo passe clairement après Piqué et Lenglet dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Or le joueur de 20 ans pense qu'il doit jouer et pour cela il va devoir se trouver un autre challenge.