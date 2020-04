Tolisso a été opéré de la cheville et sera out 6 à 8 semaines

Le milieu de terrain du Bayern Munich, Corentin Tolisso s'était blessé pour son retour à l'entraînement, il y a environ deux semaine.

Le champion du monde français a été touché au niveau de la cheville et a été obligé de subir une opération chirurgicale.

Il ne jouera pas pendant six à huit semaines et manquera donc la reprise de la Bundesliga, qui pourrait avoir lieu le 9 mai prochain si les conditions sanitaires le permettent.

Le Bayern Munich a publié un communiqué médical ce mardi : "Corentin Tolisso a été opéré par le Dr Johannes Gabel. Ce dernier a réussi à opérer le ligament de la cheville externe gauche à Murnau. Il fera son retour à l'entraînement dans quatre semaines» peut-on lire."

