Tommasi : "Impossible pour la Serie A de redémarrer en avril"

Le président de l'Association des footballeurs italiens (AIC), Damiano Tommasi, a déclaré que la saison de Serie A pourrait reprendre en mai ou juin si tout se passe bien en ce qui concerne la pandémie de coronavirus.

La Serie A et tous les sports nationaux en Italie ont été suspendus jusqu'au 3 avril au moins, alors que le pays est en confinement total en raison de l'épidémie de COVID-19. En dehors de la Chine, l'Italie a été la plus durement touchée par le coronavirus, avec au moins 1 809 décès et plus de 24 700 cas.

Alors que l'Italie a du mal à faire face à la demande croissante de report de l'Euro 2020, le patron de l'AIC, Tommasi, a déclaré à 'Che Tempo Che Fa' : "Il est clairement impossible de commencer à jouer début avril. Si tout se passe bien, nous pouvons reprendre en mai ou juin. Quand nous parlons de football, les gens pensent que nous ne faisons que garantir la sécurité des joueurs, mais il y a tout un staff, des personnes derrière l'équipe".

"Les premiers à être contaminés étaient en Serie C avec Pianese, et leur médecin est toujours en soins intensifs. La Juventus compte 100 personnes en quarantaine. Ce sont des gens qui voyagent partout en Italie et en Europe, rencontrant beaucoup, beaucoup de gens au cours de leur travail. Le problème n'est pas seulement italien, mais européen, donc l'UEFA doit se comporter comme l'Union européenne", a ajouté le président de l'Association des footballeurs italiens.

Avant le hiatus de Serie A, le champion d'Italie en titre, la Juventus, dominait le classement avec un point d'avance sur la Lazio. Le dernier match de haut vol a eu lieu entre Sassuolo et Brescia, l'équipe à domicile l'emportant 3-0 le 9 mars. Après une réunion la semaine dernière, la Fédération italienne de football (FIGC) a décrit un certain nombre de façons dont elle pourrait chercher à finaliser la saison actuelle de Serie A.

"Si l'urgence du Covid-19 ne devait pas permettre la conclusion des compétitions des championnats, le président Gravina a présenté des propositions qui seront discutées lors d'une autre réunion le 23 mars", lit-on dans un communiqué de la FIGC. Sans ordre de priorité, une option serait de ne pas attribuer le Scudetto et donc d'informer l'UEFA des équipes qualifiées pour l'Europe. Un autre ferait référence au classement tel qu'il se présente jusqu'au moment où la saison a été interrompue. Une troisième et dernière hypothèse serait d'organiser des matches de barrage pour le titre de champion d'Italie et des barrages pour décider de la relégation en Serie B".