"Ton statut de légende du PSG perdurera éternellement"

L'émotion se fait ressentir du côté du Paris Saint-Germain alors que le capitaine Thiago Silva a fait ses adieux au club, quelques heures avant que le PSG ne publie lui-même un message en l'honneur d'O Monstro.

Les supporters ont eux aussi multiplié les hommages à Thiago Silva, resté huit ans au sein du club et capitaine exemplaire, qui est aujourd'hui en partance pour Chelsea à l'âge de 35 ans.

Nasser Al Khelaïfi, a lui aussi tenu à publier un message à son capitaine via le compte Twitter du club parisien : "Thiago, merci pour ces huit années mémorables, pleines de souvenirs impérissables et pour ton implication, ta dévotion et ton aura."

"Tu seras pour toujours un des plus grands joueurs de l'histoire, et ton statut de légende ici au PSG perdurera éternellement. Je te souhaite le meilleur à toi et à ta famille pour tes défis futurs, tu feras toujours partie de la famille et de l'histoire du club, un grand merci capitaine", a ajouté le président du PSG. Des mots forts pour un adieu émouvant.