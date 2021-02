Toni Freixa promet l'arrivée de deux cracks au Barça

À moins de deux semaines des élections du FC Barcelone (7 mars), Toni Freixa, l'un des trois candidats, a indiqué à 'RAC 1' qu'il sera accompagné d'un investisseur prêt à mettre 250 millions d'euros pour renouveler une partie de l'effectif blaugrana.

"Depuis quelque temps, on travaille et on peut officialiser qu'on a un accord avec un investisseurs qui apportera 250 millions d'euros au projet Barça Corporate (projet visant à trouver des partenaires de business lancé par le Barça), en échange de 49% des parts du projet. Cela devra d'abord être validé par l'assemblée. On aura donc des fonds pour que la situation financière soit meilleure et prendre des décisions sportives. Pour la saison 2021/2022, nous pourrons recruter trois cracks, deux en attaque et un en défense", a-t-il assuré à la radio catalane.

Interrogé sur les noms des deux cracks offensifs, Toni Freixa n'a pas souhaité révéler leur identité: "Les transferts, on en a parlé, ça sera pour la saison prochaine. Le Barça aura l'équipe compétitive qu'il doit avoir et qu'il n'a pas actuellement. Mbappé et Haaland ? On a un code de conduite : on ne parle pas de joueurs jusqu'à leur présentation. C'est une mauvaise stratégie car ça permet à d'autres clubs de venir embêter dans les négociations. Mais c'est absolument possible de recruter les deux. C'est ce que doit faire le Barça. Recruter des joueurs qui font des différences."

Des promeses qui semblent difficiles à tenir...