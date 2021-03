Toni Kroos, blessé, quitte le rassemblement de l'Allemagne

Mauvaise nouvelle pour le Real Madrid : Toni Kroos est blessé. La Fédération de football allemande a annoncé ce mardi que le milieu de terrain ne participera pas aux trois matches de qualifications pour le Mondial 2022 en raison d'une blessure aux adducteurs. Il retourne donc en Espagne plus tôt que prévu.

"Notre service médical a examiné et traité Toni de manière intensive. Il aurait aimé rester avec nous, et ça m’embête de devoir me passer de lui mais nous avons décidé de le libérer. Les blessure sont prioritaires", a déclaré Joachim Löw ce mardi.

Selon les médias espagnols, sa présence n'est pas compromise contre Liverpool en quart de finale aller de Ligue des champions, le 6 avril.