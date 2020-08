Toni Kroos dévoile son 11 de rêve et oublie Benzema

L'international allemand est plus proche de la fin que du début. Il a dévoilé sur les reseaux sociaux son onze de rêve qui pourrait participer à son jubilé lorsqu'il fera ses adieux au football.

Dans ce onze, on peut apercevoir plusieurs star du ballon rond comme Cristiano Ronaldo ou Ramos mais il a oublié son coéquipier du Real Madrid, Karim Benzema, remplacé par Klose.

Son onze est sous une formation 3-4-3 avec Neuer comme gardien. En défense Reinartz, Ramos et Castro. Au milieu on retrouve Kimmich, Casemiro, Modric et lui-même. Enfin, en attaque, Kroos a ajouté Muller, CR7 et Klose.

COMPO 3-4-3 : Neuer - Reinartz, Ramos, Castro - Kimmich, Casemiro, Modric, Kroos - Muller, Klose, Cristiano Ronaldo