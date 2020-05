Toni Kroos n'a pas l'intention de jouer en Chine

Toni Kroos ne s'imagine pas ailleurs que sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Le milieu de terrain allemand espère pouvoir jouer au Real Madrid jusqu'à la fin de sa carrière.

"J'ai l'intention de rester ici trois ans, après cela j'aurais 33 ans et ce sera un bon moment pour évaluer comment je me sens et si je veux continuer à jouer. Dans tous les cas, vous ne verrez pas de titres comme 'Kroos s'en va deux ans en Chine' ou quoi. Oubliez ça", a-t-il lâché.

L'international allemand a aussi nié la possibilité d'aller retrouver Pep Guardiola après 2023 : "Je ne peux pas m'imaginer jouer ailleurs."

Le joueur a évoqué une nouvelle prolongation avec le club : "Si nous nous réunissons et pensons que je peux prolonger un an, parce que mes performances sont assez bonnes et que je suis motivé, je n'écarte pas la possibilité. Je ne peux pas aller en Angleterre à 33 ans où ils jouent un football très physique, par exemple."

Enfin, le joueur allemand a confié être fier d'avoir réussi à se faire une place au Real Madrid après avoir quitté le Bayern Munich : "À Munich, j'avais la sensation d'être un international de plus. Beaucoup ont pensé que j'échouerais à Madrid. Il est probable que certains regrettent mon départ du Bayern."