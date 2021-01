Toni Kroos ne veut pas d'excuse

Alors que Zinedine Zidane et Thibaut Courtois ont expliqué que les conditions climatiques n'étaient pas assez bonnes pour jouer, pour l'international allemand, Toni Kroos, il n'y a aucune excuse à avoir.

En marge du match contre Osasuna ce samedi (0-0), le milieu de terrain madrilène s'est montré agacé et très critique envers son équipe : "Nous avons créé très peu d’occasions. Avec notre qualité, nous devions créer plus, même si le terrain était difficile. Nous savions qu’ils allaient défendre comme ça. Le terrain n’est pas une excuse, les deux équipes y ont joué " a-t-il déclaré. Avant d'ajouter : "Nous ne pouvons pas être satisfaits de ce résultat. Nous devons nous battre pour être premiers, et un match nul ne nous aide pas".

Le Real Madrid devra montrer un autre visage contre l'Athletic Bilbao, en Supercoupe d'Espagne ce jeudi.