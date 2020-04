Baisser les salaires, une erreur pour Toni Kroos

Toni Kroos sait parfaitement ce qu'il pense : baisser le salaire des joueurs est une erreur. Le joueur préférerait que les joueurs touchent le même salaire que d'habitude et qu'ils donnent l'argent qu'ils veulent aux personnes qui en ont besoin.

"Une baisse de salaire, c'est comme une donation perdue ou pour le club. Je pense qu'on devrait payer le salaire des joueurs et que chacun fasse des choses sensées avec. On demande à tout le monde d'aider, et il y a beaucoup d'endroits où les gens ont besoin d'aide", explique le milieu de terrain du Real Madrid.

"Beaucoup de clubs touchent des revenus programmés. Si le football, par exemple, reprend en mai, les clubs trouveront des solutions", ajoute l'international allemand concernant la baisse des salaires.

"Nous vivons un moment de crise exceptionnel. Tout le monde perd de l'argent et cela me semble normal qu'on demande aux joueurs de réduire leurs salaires. En Espagne, nous n'avons pas trouvé d'accord avec le syndicat", affirme Kroos.

"Pour le moment, huit clubs de la Liga ont demandé un chômage partiel mais dans les prochains jours, toutes les équipes activeront des protocoles de réduction des salaires, que ce soit avec un chômage partiel ou des accords avec les joueurs. Le football espagnol n'a pas l'intention de demander l'aide de l'État, nous devons être économiquement indépendants", ajoute le joueur.