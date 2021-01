Toni Kroos veut une cinquième Ligue des champions

Toni Kroos a rejoint le Real Madrid en 2014 et a déjà tout gagné avec le club merengue, tout étant un pilier du milieu de terrain de l'équipe madrilène depuis plusieurs années désormais.

Pourtant, le joueur a toujours faim de titres et se montre toujours très exigeant. Dans un podcast, le joueur allemand est revenu sur son amour pour le Real Madrid et sur ses ambitions avec le club.

"L'auto-exigence du club et le nombre de titres parlent d'eux-même. Peu importe que vous soyez en Chine, aux États-Unis ou à 300 kilomètres de Madrid, quand vous voyez la réaction des gens quand ils te voient, vous savez que vous jouez au Real Madrid et pas ailleurs. C'est le plus grand club du monde", a déclaré Toni Kroos.

"Ici, le succès gagné appartient toujours au passé. Le plus important c'est le présent et le prochain titre à remporter. C'est une valeur inculquée au sein du club, celle de ne pas être satisfait d'avoir un titre", a ajouté le joueur sur l'exigence du Real Madrid.

"Quand tu sais ce que c'est de remporter une Ligue des champions, tu veux le ressentir à nouveau. Il est possible de ne pas le faire pendant quelques années, mais cette sensation de vouloir le revivre ne disparaît jamais. Même si je l'ai gagné quatre fois déjà, j'ai toujours pour objectif de la remporter une cinquième fois. Ce sera difficile et si ça ne se fait pas, je ne vais pas en mourir", a-t-il ajouté.