Tony Cascarino tacle l'OM et la Ligue 1

Tony Cascarino n'est pas connu pour avoir sa langue dans la poche. Ancien joueur de Nancy, du Red Star et de l'Olympique de Marseille entre 1994 et 1997, l'ex international irlandais continue d'être attentif au football européen, à l'OM ainsi qu'à la Ligue 1 et ce malgré le fait qu'il a subi il y a deux ans et demi une opération d'une tumeur au cerveau sans autre séquelle qu'une surdité de l'oreille gauche. Et forcément, la situation actuelle de l'OM ne peut pas réjouir l'ancien buteur de l'OM.

Dans les colonnes de 'La Provence', Tony Cascarino a ouvertement critiqué l'OM qu'il a du mal à reconnaitre depuis quelque temps : "J'ai vu les meilleurs moments d'OM-Manchester City (ndlr 0-3, le 27 octobre). On sait bien que City évolue à un niveau totalement différent de celui de l'OM mais j'ai du mal à voir jouer l'équipe marseillaise, parce que je ne l'identifie qu'à un certain style de jeu : courageux. Je déteste le fait que trop d'entraîneurs font jouer un foot tactique, appris dans les manuels. Pour moi, l'OM est résumé dans sa devise "Droit au but" et devrait toujours s'y conformer [...] Il manque cet état d'esprit à l'OM depuis deux décennies".

Toutefois, l'ex international irlandais a avoué avoir été marqué par le bref passage de Marcelo Bielsa dans la cité phocéenne et en conserve un bon souvenir même si l'équipe s'était écroulée lors de la seconde partie de saison : "Le passage de Bielsa ? Je préfère ne me régaler que cinq mois plutôt que rien du tout (...) Quand l'OM était compétitif en Europe, tout le monde craignait cette équipe dangereuse, imprévisible, capable de battre le Milan, ça me manque".

Passé en France de 1994 à 2000, Tony Cascarino en a profité pour égratigner le championnat de France au passage, déplorant le manque d'audace et de style des clubs français : "La Ligue 1 est trop ennuyeuse parce que trop tactique. J'ai vu Nice l'autre soir et je me suis demandé si quelqu'un cherchait à faire autre chose que de la possession et de la contre-attaque. Moi, j'espère toujours voir un style différent comme c'est le cas en Allemagne".