"Tottenham a construit des terrains de golf pour Bale"

Invité sur les ondes de la 'Cadena SER', Sergio Reguilón, transféré cet été à Tottenham, a été interrogé sur le retour de son coéquipier Gareth Bale en Angleterre.

"Bale est très heureux, je le vois différent. La langue, ça change tout pour lui, remarque le latéral. C'est vrai qu'il parle bien l'espagnol, mais il est beaucoup plus à l'aise en Angleterre. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que le terrain d'entraînement de Tottenham dispose de petits terrains de golf pour Bale. J'ai demandé si c'était sérieux, et je suis resté bouche bée", indique l'Espagnol.

Tottenham, prêt à tout pour son chouchou, qui a inscrit son premier but de la saison le week-end dernier face à Brighton.