"Tottenham a le pire jeu de la Premier League"

L'ancien international anglais Paul Merson n'a épargné aucune critique sur la qualité de jeu de Tottenham, quelques heures après la défaite de l'équipe de José Mourinho dans le derby contre Chelsea, la troisième consécutive en Premier League.

"La première partie du match avec Chelsea a été une gêne pour tout fan de Tottenham. Embarrassant au plus haut niveau. Je me suis assis à regarder et je ne voulais pas y croire. On se demande ce que Mourinho a dit aux joueurs. Heureusement, il n'y avait pas 65 000 personnes sur les bancs pour regarder ça, sinon elles seraient furieuses. Certains fans de Tottenham penseront que je suis trop dur, mais pour le moment, ils sont la pire équipe à voir jouer en Premier League. Sheffield est le dernier et a joué contre Man. United et Man. City et n'a pas fait ce que Tottenham fait à domicile.", a expliqué Merson sur 'Sky Sports'.