Les Blues de Tuchel domptent les Spurs de Mourinho

Pour planter le décor de ce derby londonien, rappelons un peu le contexte. Une équipe de Tottenham un peu essoufflée ces dernières semaines défiait une formation de Chelsea où Thomas Tuchel cherche à faire ses preuves, lui qui vient de remplacer Frank Lampard.

De quoi réduire cette joute à Mourinho vs Tuchel ? Certainement pas. L'équipe du Special One a paru émoussée physiquement face à son ancien club dans le premier acte et Chelsea en a profité.

C'est le très décrié Timo Werner qui débloquait la situation après 20 minutes de jeu, non pas en marquant, mais en tombant après un contact avec Eric Dier dans la surface des Spurs. Jorginho se chargeait d'exécuter la sentence, 1-0.

Tout se passait bien pour des Blues dominateurs face à des Spurs pusillanimes, mais la blessure de Thiago Silva à la 36e minute venait ternir le premier acte des hommes de Tuchel.

Après avoir glissé et être lourdement retombé, l'ancien parisien, boîtant légèrement, était remplacé par Andreas Christensen dix minutes avant le repos.

La dynamique était la même en seconde période, même si Tottenham, mû par le discours de son coach à la pause, montrait un léger mieux. Peu avant l'heure de jeu, Kovacic combinait bien avec Mount. Le Croate voyait néanmoins sa tentative contrée par l'entrejambe d'Eric Dier.

Une minute plus tard, les hommes de Tuchel s'offraient une très grosse opportunité. Parti en contre, Werner était servi par Mount dans la profondeur. Le retour d'Aurier sauvait les siens.

Chelsea poursuivait ses offensives alors que Tottenham manquait d'allant et d'imagination en attaque face au quadrillage et à la maîtrise des coéquipiers de Mount.

Les Lilywhites qui, après 80 minutes, n'avaient tiré qu'à deux reprises en tout et pour tout, faisaient entrer Erik Lamela. Ce dernier dribblait deux défenseurs de Chelsea avant d'enrouler une belle tentative du gauche qui faisait briller l'ancien rennais Édouard Mendy.

C'est l'ancien parisien Lucas Moura qui accélérait à 5 minutes de la fin pour les Spurs avec une frappe qui passait juste au-dessus, sous les applaudissements de José Mourinho.

Le 1-0 allait néanmoins rester le score final. Au terme d'une rencontre peu énergique et pas très roborative, les Blues de Tuchel domptent les Spurs de Mourinho.