Les Spurs éliminent les Blues de la League Cup

Les débuts d'Edouard Mendy dans les cages des Blues, un accrochage entre José Mourinho et Frank Lampard sur le bord du terrain et le premier but de Timo Werner sous les couleurs de Chelsea. Ce derby de Londres en 4e tour de la League Cup a offert bien des surprises.

Si les recrues de Chelsa ont brillé en première période, ce n'est pas le cas de tout le monde. Sergio Reguilon s'est offert une belle bourde pour les Spurs, sur laquelle les Blues ont capitalisé pour ouvrir le score. C'est suite à une perte de balle de l'ancien madrilène qu'Azpilicueta a crocheté le latéral espagnol avant de centrer pour Werner qui, à l'entrée de la surface, logeait la balle au ras du poteau droit pour le 1-0 et son premier but sous ses nouvelles couleurs.

1-0, c'était d'ailleurs le score au repos, même si Edouard Mendy s'est illustré en réussissant un arrêt sur un tir de Lamela. Un Mendy en forme, qui s'employait dès le retour des vestiaire sur une tentative en force de Reguilon. L'ancien madrilène, désireux de corriger son erreur, ne parvenait pas à cadrer sa tête plongeante à 20 minutes du terme.

Mais les Spurs allaient insister et égaliser à 7 minutes du terme par l'entremise de Lamela. Ce dernier profitait d'un serice de Reguilon, passeur décisif sur le coup et toujours aussi à coeur de se racheter, pour égaliser du gauche.

Plus rien n'était marqué avant la fin du temps additionnel et les deux équipes allaient s'affronter à la fruste loterie des tirs au but. Et à ce jeu, ce sont les Spurs qui ont été les plus chanceux. Chelsea et son armada constituée à prix d'or au dernier mercato est déjà éliminé de la League Cup.