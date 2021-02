Tottenham envoie le fils de Pochettino à Watford

C'est un autre Pochettino qui quitte Tottenham. Le jeune attaquant Maurizio Pochettino, fils de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, va quitter les Spurs.

Formé à Tottenham, le joueur des U23 du club londonien fait ses valises et rejoint Watford. Selon les informations des médias anglais, le joueur de 19 ans signerait pour quatre ans avec les Hornets.

Le milieu de terrain devrait débuter sa nouvelle aventure avec Watford en U23 pour le moment.

We have reached agreement with @WatfordFC for the transfer of Maurizio Pochettino.



Everyone at the Club wishes Maurizio all the best for the future.