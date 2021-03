Tottenham et Everton enchaînent

Avant la grande affiche de ce jeudi soir entre Liverpool et Chelsea, Tottenham et Everton disputaient des rencontres importantes contre les mal classés Fulham et West Bromwich Albion.

Et les hommes de José Mourinho comme ceux de Carlo Ancelotti se sont imposés sur la plus petite des marges dans leurs matchs respectifs.

Dans le derby londonien, Tottenham s'est imposé au Craven Cottage de Fulham grâce à un but inscrit par Dele Alli, titulaire pour la seconde fois de la saison en Premier League avec les Spurs.

Servi par Heung-Min Son, Dele Alli trompait Alphonse Areola de l'extérieur du pied peu après le quart d'heure de jeu (0-1, 19e). Un but qui suffisait aux Spurs pour enchaîner après sa victoire du week-end dernier contre Burnley, et revenir provisoirement à un point de Liverpool.

À West Bromwich, c'est Richarlison qui a inscrit le seul et unique but de la rencontre en faveur d'Everton. Bien servi par Sigurdsson après l'heure de jeu en seconde période du match, le Brésilien a ouvert le score (65e, 0-1).

Une précieuse victoire pour les Toffees pour mettre la pression sur Chelsea et s'emparer provisoirement de la quatrième place du classement de Premier League.