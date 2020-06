Tottenham et Everton se disputent Hojbjerg

Southampton ne comprend pas pourquoi Hojbjerg ne souhaite pas prolonger son idylle avec le club, puisque son contrat prend fin en 2021.

¡Lors du dernier match contre Norwich, son entraîneur a confirmé que le joueur ne porterait plus le brassard de capitaine, et cela a suscité l'intérêt de Tottenham et Everton pour le joueur.

Selon le 'London Evening Standard', les Spurs et les Toffees ont jeté leur dévolu sur le milieu de terrain pour renforcer l'équipe pour la saison prochaine.

Malgré la perte de son brassard, Hojbjerg a récemment joué 90 minutes contre Norwich et Arsenal, son club espère donc toujours une prolongation.