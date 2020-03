"Dans ma tête, je suis à l'Euro"

Malgré une blessure à la cuisse qui le tient actuellement éloigné des prés de Premier League, le buteur anglais des Spurs a affirmé qu'il serait rétabli pour l'Euro 2020, prévu pour rappel du 12 juin au 12 juillet prochains.

"Dans ma tête, je suis de façon certaine à l'Euro. À moins que quelque chose de particulièrement radicale arrive entre maintenant et l'Euro, j'y serai", a-t-il rassuré dans les colonnes d'ES Magazine', dans des propos relayés par l'AFP.

"Je ne suis pas encore de retour à l'entraînement avec l'équipe première, mais je travaille dur en salle de sport et je suis de plus en plus fort", a encore assuré Kane.

Pour rappel, l'attaquant de Tottenham n'a plus joué le moindre match depuis le 1er janvier dernier.