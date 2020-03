Rien de grave pour Hugo Lloris

Il y a près d'un mois, Hugo Lloris effectuait son grand retour à la compétition. Trois mois et demi après avoir connu une grosse blessure au coude qui l’avaint contraint à une opération, le portier français avait eu le plaisir de retrouver les terrains de Premier League.

Titulaire lors de la réception de Norwich, le Champion du Monde 2018 avait contribué à la victoire de Tottenham (2-1). Le premier succès en championnat de l’équipe londonienne en 2020. Mais un mois plus tard, le voilà de nouveau blessé.

En effet, Hugo Lloris n'était pas présent, dimanche dernier, alors que les Spurs affrontait Wolverhampton en Premier League (2-3). Et pour cause, l'ancien de l'OL et de l'OGC Nice avait déclaré forfait pour une douleur à l'aine, à moins d'un mois du prochain rassemblement des Bleus...

Heureusement, la blessure du Français ne devrait pas être trop importante, ce qui devrait lui permettre de pouvoir répondre présent avec l'Equipe de France. "Je peux vous dire qu'il ne jouera pas demain (mercredi, contre Norwich) mais je ne peux pas vous dire qu'il ne jouera pas samedi (en Championnat sur la pelouse de Burnley)", a confié son entraîneur José Mourinho, ce mardi, en conférence d'avant-match. Rien de grave, donc.