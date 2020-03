Finaliste de la dernière Ligue des Champions, Tottenham n'est pas au rendez-vous cette saison. Huitièmes de Premier League, les Spurs ont été éliminés de la C1 par Leipzig dès les huitièmes de finale de la compétition. Pour Jermaine Jenas ancien du club, l'équipe de José Mourinho n'est pas aidée par le Portugais.

"Je ne sais pas quel type de football ils veulent jouer"

"Je pense que ses déclarations publiques sur ses propres joueurs sont beaucoup trop négatives. Je ne reconnais pas cette équipe et je ne sais pas quel type de football ils veulent jouer. J’aimerais des structures plus positives pour les joueurs", a-t-il expliqué, dans des propos accordés à la 'BBC'.

"Je ne veux pas lâcher une critique, mais je le noterai en été s’il prendra ses propres joueurs. Pour le moment, la qualité n’est tout simplement pas suffisante", a ensuite estimé l'ancien milieu de terrain. Si José Mourinho est légitimement exposé aux critiques, force est de constater que l'ancien du Real Madrid et de Chelsea notamment, n'a pas aidé par les nombreuses blessures. Et non des moindres... Harry Kane étant par exemple absent depuis le 2 janvier.