Jose Mourinho regrette les points perdus en route

Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, a déclaré que les Spurs doivent apprendre à tuer un match, après avoir vu son équipe gaspiller une nouvelle avance mercredi. Après avoir mené 1-0 grâce à une tête de Harry Kane, les Spurs ont concédé un but tardif à Fulham dans ce qui s'est terminé par un décevant match nul (1-1).

Après avoir mené une bonne partie du match, les Spurs ont concédé un but à la 74e minute. Jose Mourinho a admis après le match que les Spurs manquent d'instinct de tueur pour terminer un match et se contentent trop d'essayer de minimiser les erreurs. Résultat des courses, les voilà distancés dans la course au titre.

"Nous devons tuer le match et nous ne l'avons pas fait​"

"Une fois de plus, nous concédons un but qui est complètement évitable. Je dois admettre qu'ils ont joué plus en seconde période (...) Hugo Lloris n'a pas fait un arrêt mais nous n'avons pas tué le match. Nous avons beaucoup d'occasions de tuer des matchs. Dans d'autres cas, en particulier à l'extérieur, nous gagnons, mais nous n'avons pas l'ambition de marquer le but de plus et de tuer le match. Il y a des choses qui sont des qualités individuelles et des erreurs individuelles. Je ne peux pas en dire plus", a déclaré l'entraîneur des Spurs à Amazon Prime. Outre-Manche, seuls Brighton (12) et Sheffield United (11) ont perdu plus de points dans ces conditions cette saison.

Prétendants au titre en début de saison, les Spurs payent ces trop nombreuses fois où ils ont été rejoints au score, eux qui sont actuellement en sixième position, à six points du leader du championnat Manchester United. "Nous devons tuer le match et nous ne l'avons pas fait - mais vous devez garder une feuille blanche, ne pas faire d'erreurs, donc c'était un but très évitable. Les marqueurs sont là, il n'y avait même pas d'avantage en termes de chiffres. Nous avons de mauvais résultats et nous devrions - et nous aurions pu - évité ces résultats", a aussi déclaré Jose Mourinho à BBC Sport, forcément déçu. Une déception qui se comprend dans de telles circonstances.