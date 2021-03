JosÃ© Mourinho savoure le retour en force de Gareth Bale

Gareth Bale en a encore sous le pied ! Âgé de 31 ans et régulièrement handicapé par les blessures ces dernières saisons, le Gallois a livré son meilleur match depuis des lustres, dimanche après-midi, lors de la victoire de Tottenham face à Burnley (4-0). Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, l'ailier a impressionné.



Grâce à sa belle prestation du jour, Gareth Bale est désormais directement impliqué dans 7 buts à l’occasion de ses 4 dernières sorties avec Tottenham (4 buts et 3 passes décisives). Des statistiques intéressantes, qui donnent envie de croire à une fin de saison d'une toute autre facture que ses derniers mois passés chez les Londoniens.



Interrogé au micro de 'Sky Sport' après la rencontre, le Gallois n'a pas caché sa joie : "Je suis heureux depuis le début de saison. Je me sens à l’aise dans le vestiaire et j’apprécie. Je suis heureux et je suis sûr que ça se voit sur le terrain. Je n’étais pas blessé d’être remplaçant. Il y a beaucoup de matchs à venir. C’est important de continuer à accumuler des minutes", a-t-il déclaré, lui qui a peiné à être à la hauteur des attentes depuis cet été et son prêt en provenance du Real Madrid.

"Je suis heureux pour l'équipe car il nous a aidés à gagner"

Si le principal intéressé est heureux d'avoir livré un tel match, son entraîneur José Mourinho a lui aussi grandement apprécié. "Gareth Bale est un joueur très expérimenté. Il connaît son corps mieux que personne. Ça serait très facile pour moi de dire que j'ai parfaitement géré la situation. Mais je ne suis pas ce genre de personne. Il sait qu'on est là pour l'aider à être un joueur de football heureux. Je suis très heureux pour lui, mais il est celui qui ressent les choses", a confié le technicien face aux médias.



"Parfois des gens écrivent des choses, et parfois certains parmi vous aiment imaginer des histoires. Vous avez besoin d'écrire des histoires, et parfois vous aimez dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais il n'y a pas un seul coach au monde qui ne ferait pas jouer Gareth Bale alors qu'il est en parfaite condition. Il n'y en a pas un seul. Il n'a jamais été en aussi bonne forme. Il ne s'agit pas seulement de ses deux buts marqués, il s'agit aussi de sa performance physique. Je suis heureux pour l'équipe car il nous a aidés à gagner, c'est le plus important", a ensuite ajouté le Portugais, qui ne dirait pas non à un retour en forme sur la durée de son talentueux gaucher.