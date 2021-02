Mourinho "surpris" par la nouvelle blessure de Gareth Bale

José Mourinho admet avoir été surpris par la dernière absence de Gareth Bale, le Gallois ayant été une nouvelle fois hors du groupe des Spurs suite à une blessure jugée "peu évidente". Le retour de l'attaquant de 31 ans dans un environnement pourtant familier est toujours aussi compliqué, lui qui n'est pas épargné par les pépins.

Absent lors du choc spectaculaire face à Everton (5-4), Gareth Bale a demandé un examen. Précaution oblige, il a donc été jugé indisponible. Toutefois, José Mourinho semble assez dubitatif par rapport à la blessure de son élément offensif, il a donc fait le point sur son état de forme face aux journalistes, mercredi soir.

Gareth Bale, 15 matches joués sur les 38 possibles

"Lundi, j'ai été un peu surpris qu'il veuille se faire scanner parce qu'il ne se sentait pas à l'aise. Il ne s'est pas entraîné le lundi, puis le mardi, il s'est entraîné avec l'équipe mais j'ai été informé que son désir serait de travailler avec la science du sport pendant quelques jours pour renforcer ce domaine où il ne se sentait pas à l'aise. C'est la raison pour laquelle il n'est pas ici" , a d'abord déclaré l'entraîneur de Tottenham, en conférence de presse, suite au revers de son équipe à Goodison Park.

"Je ne pense pas que ce soit une blessure évidente, je dirais qu'il se sent mal à l'aise et à cause de cette séance d'entraînement, il ne pourrait pas être à 100%" , a ensuite ajouté l'ancien technicien de Chelsea, de l'Inter ou encore du Real Madrid. Sur les 38 matches joués par Tottenham toutes compétitions confondues cette saison, Gareth Bale, arrivé en provenance de Madrid cet été, n'a été en mesure d'en disputer que 15, inscrivant 4 buts et ne délivrant aucune passe décisive. Un brin décevant...