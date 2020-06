La reprise, Mourinho l'estime nécessaire pour les fans

Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, a déclaré qu'il était important que le football revienne et que les joueurs doivent redonner du plaisir aux fans pendant cette période difficile. Le football de haut niveau en Angleterre est suspendu depuis la mi-mars en raison de l'épidémie de coronavirus, qui a fait plus de 270 000 contaminés au Royaume-Uni, tandis que près de 40 000 personnes sont malheureusement décédées Outre-Manche.

Au milieu de restrictions strictes en matière d'hygiène et des bilans de santé réguliers, les clubs de Premier League ont intensifié leurs régimes d'entraînement en vue de la reprise de la Premier League, prévue le 17 juin. Bien que des inquiétudes aient été soulevées dans certains milieux, Mourinho a déclaré que le moment était venu.

"Nous ne devrions pas être égoïstes, nous ne devrions pas en exiger trop. Il est temps de donner", a-t-il déclaré à Spurs TV.

"Par exemple, lorsque les joueurs jouent des Euros et des Coupes du monde, ils ont à peine des vacances, ils n'ont pas de pré-saison, ils viennent directement des vacances et parfois ils s'entraînent moins d'une semaine pour jouer le premier match de Premier League".

"En ce moment, les gens ont peur. Par exemple, il y a des blessures de pré-saison. Tout le monde a des blessures de pré-saison dans les saisons normales, donc nous ne pouvons pas nous attendre maintenant à ne pas avoir de blessures ici. Nous ne pouvons pas demander plus que ce que les autorités nous donnent, ce qui est la sécurité maximale, et je pense qu'il est maintenant temps de jouer et de donner aux gens ce qu'ils veulent", a déclaré l'ancien du Real Madrid.

Le Portugais, expérimenté, a toutefois avoué qu'il a parfois douté quant à la possibilité d'une reprise de la saison.