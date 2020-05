Tottenham laisse le champ libre à Newcastle

L'avenir de Gareth Bale pourrait bien se dessiner en dehors du Real Madrid. Et alors qu'un retour du Gallois à Tottenham était évoqué, les Spurs ne semblent pas disposés à le récupérer.

Désormais, c'est Newcastle qui semble le mieux placé pour s'attacher les services de Bale. L'arrivée d'un investisseur saoudien permettrait aux Magpies de mettre une belle siomme sur la table, et le joueur du Real pourrait se laisser tenter par le projet britannique.

Alors que Tottenham avait un droit de préemption sur son ancien joueur, ce droit a expiré il y a un an, et le Real ne doit plus informer le club de Levy si une offre arrive sur la table du Bernabéu pour le Gallois.

Ainsi, les Magpies pourraient être seuls sur le dossier, et l'argent ne sera pas vraiment un problème pour Newcastle, qui devra tout de même trouver les bons mots pour convaincre Bale de rejoindre le nord de l'Angleterre.

Bale, pour rappel, a encore deux ans de contrat avec le Real Madrid, mais n'entre plus vraiment dans les plans de Zinédine Zidane.