"Le retour de Gareth Bale serait sensationnel"

C'était l'un des mouvements les plus enthousiasmants du dernier mercato estival. Après des années passées à Madrid, Gareth Bale, ancienne pépite des Spurs de Tottenham est retourné dans le nord de Londres dans le cadre d'un prêt d'une saison. Sept ans après son départ pour un montant record vers la capitale espagnole.

Là-bas, le Gallois a remporté la Liga et est devenu quatre fois vainqueur de la Ligue des champions, tout en marquant plus de 100 buts pour le club toutes compétitions confondues. Cependant, sa contribution a été moindre sous les ordres de Zinédine Zidane à partir de mars 2019, et son rôle dans l'équipe n'a cessé de diminuer.

"Gareth ne va pas effacer quatre ou cinq joueurs comme avant"

Les partisans des Spurs espéraient que Gareth Bale retrouve sa meilleure forme dans un environnement familier au nord de Londres, mais il n'a jusqu'à présent pas été en mesure d'avoir un impact positif sur l'équipe entraînée par José Mourinho. Le joueur de 31 ans n'a marqué que deux fois lors de ses 10 premières apparitions toutes compétitions confondues cette saison, devancé par l'impressionnant duo composé par Harry Kane et Heung-min Son, insatiables en Premier League.

Glenn Hoddle, entraîneur de Tottenham entre 2011 et 2013, pense toujours que Bale a la capacité d'améliorer l'attaque du club, mais l'a exhorté à essayer de s'impliquer davantage dans leur jeu de construction pour retrouver progressivement sa confiance. "J'ai toujours dit à son retour que je ne pensais pas que nous devrions nous attendre au même Gareth Bale. N'oubliez pas qu'il n'a pas réellement joué dans l'équipe principale des Spurs", a ainsi confié l'ancien du club, dans les colonnes de l''Evening Standard'.

"José Mourinho n'a pas assez vu de lui et je n'ai pas assez vu de lui. Gareth a eu le temps de se mettre en forme, donc je ne pense pas que ce soit sa forme qui pose problème maintenant. C'est une question de mentalité. Il doit se pousser davantage, physiquement et mentalement (...) Gareth ne va pas effacer quatre ou cinq joueurs comme avant, mais je pense qu'il peut créer. Il a une bonne passe et avec plus de temps passé sur le terrain, il obtiendra un bon lien avec Harry Kane et Heung min-Son. Une des choses qui manquent à Tottenham est la créativité. Il n'y a pas cette étincelle créative. Le retour de Gareth Bale serait sensationnel. Mais il a plus à montrer". On attend que ça !