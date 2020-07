Les mots forts d’Aurier après la mort de son frère

Serge Aurier a vécu un véritable drame en début de semaine lorsque son frère cadet, Christopher, a été assassiné par balles à Toulouse, sur la voie publique. Depuis, le supposé meurtrier s’est rendu à la police, mais le latéral droit de Tottenham n’éprouve «ni haine ni vengeance à son égard», comme il l’a confié dans La Dépêche.

"Aujourd'hui, il faut apaiser les choses. Je n'ai pas de sentiment de haine ou de vengeance. J'évolue dans un métier où il faut être calme. Je suis calme. J'ai confiance en la justice. Je suis attristé, je suis dans le regret. Je continue à pleurer la mort de mon frère", a expliqué Aurier dans le quotidien régional.

"Je suis resté toute la journée dans mon lit sans bouger lundi"

Effondré lorsqu’il a appris la mauvaise nouvelle, Aurier aurait pu décider de faire l’impasse sur la rencontre de Premier League face à Newcastle, mercredi soir. Mais le latéral droit, bien trop solide mentalement, a trouvé la force pour jouer. Avant cela, il a dû annoncer la mauvaise nouvelle à sa mère…

"J'ai dû l'annoncer rapidement à ma mère et anticiper. Je suis resté toute la journée dans mon lit sans bouger lundi. Ça a été une journée difficile", a reconnu Aurier dans La Dépêche. Et ce n’est pas une victoire face aux Magpies qui redonnera le sourire à l’Ivoirien, à qui on souhaite du courage pour affronter cette terrible épreuve.