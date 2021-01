Mourinho attend plus de Bale en l'absence de Kane

José Mourinho a déclaré que le temps était venu pour Gareth Bale de se montrer digne de sa place dans l'équipe de Tottenham.

Le malheur des Spurs, suite à leur défaite contre Liverpool jeudi dernier, a été aggravé par la nouvelle que l'attaquant vedette Harry Kane, blessé à la cheville, est sur la touche pour plusieurs semaines.

L'équipe de Mourinho a manqué d'étincelles en attaque, Kane n'ayant pas participé à la seconde période au Tottenham Hotspur Stadium, et leurs espoirs de titre pourraient s'évanouir en son absence.

L'entraîneur a besoin de ses autres grands noms pour faire sentir leur présence. Son Heung-min a fait preuve d'une qualité constante et devrait continuer dans la même veine, mais des points d'interrogation persistent concernant Bale, suite à son transfert du Real Madrid l'été dernier.

Il est arrivé en fanfare, mais son deuxième passage au club n'a pas encore commencé. L'absence de Kane offre une place d'attaquant dans l'équipe, et Mourinho a exhorté le capitaine du Pays de Galles à la prendre.

"C'est un moment crucial pour lui [Gareth Bale], il se sent de mieux en mieux, a déclaré le Portugais. Quand on perd un joueur de la qualité de Harry, les autres joueurs doivent s'engager et j'espère que Bale pourra nous aider."

Bale a inscrit 4 buts lors de son deuxième passage à Tottenham, mais un seul en Premier League, une compétition dans laquelle il n'a pas beaucoup joué jusqu'à présent. Mourinho affirme que Bale a eu des opportunités, et dans sa position préférée.

"La position que [Bale] aime est celle dans laquelle nous le mettons à chaque minute que nous lui donnons, ce qui est le bon côté de l'attaque", a-t-il assuré.

Le seul but de Bale en Premier League a été inscrit contre Brighton en novembre, et il pourrait avoir l'occasion de le répéter lorsque les Spurs affronteront les Seagulls sur la côte sud dimanche.

Si Bale veut avoir une chance de s'assurer un transfert permanent du Real Madrid à Tottenham, il doit retrouver son ancienne étincelle.

À 31 ans, ses meilleurs jours pourraient être derrière lui, mais Mourinho espère que l'attaquant pourra trouver une certaine forme pour maintenir les Londoniens dans la course au titre.

Les Spurs occupent la 6e place du classement de la Premier League, à 8 points du leader Manchester City, mais ils ont un match en retard, comme les Skyblues.