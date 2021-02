Mourinho : "Bale est plus heureux que jamais"

José Mourinho a poursuivi sa semaine de louanges aux joueurs marginaux de Tottenham en affirmant que Gareth Bale est "plus heureux que jamais" et mérite une confiance totale, après une solide performance en milieu de semaine en Europa League contre Wolfsberger.

Prêté par le Real Madrid, Bale n'a pas joué un rôle important dans la campagne, mais il a marqué un but lors du match retour d'une victoire 8-1 sur l'ensemble des deux matches, après avoir marqué au match aller la semaine précédente. Dele Alli, un autre membre de l'équipe, a également brillé en seizième de finale et a été soutenu par son entraîneur.

Mourinho a fait une bonne impression sur Bale (et Alli) alors que Tottenham tente d'inverser la tendance qui l'a fait chuter à la neuvième place de la Premier League, ce qui laisse penser que l'entraîneur est prêt à inviter des joueurs jusque-là négligés dans son équipe.

"Il a l'air plus heureux que jamais, il a l'air confiant, a déclaré l'entraîneur portugais aux journalistes. À l'entraînement, vous pouvez voir qu'il a retrouvé sa confiance, à la façon dont il frappe. On pouvait voir son but mercredi. C'était un tir confiant. Un joueur qui a peur ou qui éprouve des sentiments négatifs n'aurait jamais frappé ce type de tir. Pour frapper la balle de cette façon, je pense que cela signifie beaucoup. Cela signifie la liberté par rapport au muscle du cerveau. Pour cela, il faut être en bonne condition. Il est dans la meilleure condition depuis qu'il est arrivé."

Grâce à cette amélioration de la condition physique et de la confiance de Bale, Mourinho n'a pas peur d'augmenter la charge de travail de l'attaquant : "Nous lui faisons confiance. Nous faisons confiance à son expérience et à son analyse. Et tout ce qui se passe avec lui se fait avec une grande participation de tous. Parce que tout le monde veut le meilleur pour lui, parce qu'en fin de compte, le meilleur pour lui est le meilleur pour Tottenham. Donc, le fait qu'il nous apporte des contributions importantes, c'est faire cela petit à petit. Bien sûr, nous voulons que cela se fasse de manière plus continue. Bien sûr, nous avons des matches très importants de Premier League, une finale cruciale, et cruciale à chaque minute de chaque match de l'Europa League, donc plus nous avons Gareth, un joueur avec sa qualité, sa confiance, son expérience et son savoir-faire des grands moments, mieux c'est."

Tottenham a une chance de poursuivre sa bonne forme dans les semaines à venir, avec ses trois prochains matches de Premier League contre Burnley, Fulham et Crystal Palace. Ils affronteront le Dinamo Zagreb en huitièmes de finale de la Ligue Europa, le match aller ayant lieu le 11 mars, le retour la semaine suivante.