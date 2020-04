Mourinho et ses joueurs devront réduire leurs salaires

Le président de Tottenham, Daniel Levy, espère que tous les joueurs et entraîneurs "feront leur part" après avoir annoncé une baisse de salaire de 20% pour tout le personnel non joueur du club au milieu de la pandémie de coronavirus.

La Premier League est actuellement en pause en raison de l'épidémie de Covid-19, et bien qu'une date provisoire du 30 avril ait été fixée pour un retour à l'action, on ne sait pas encore s'il sera sûr que les matches restants soient joués.

Levy a donné des nouvelles sur la situation financière de son club de Tottenham, révélant une réduction de salaire pour aider "administrateurs et employés non-joueurs" dans une tentative d'équilibrer les revenus. "Les opérations du club ont effectivement cessé, certains de nos fans auront perdu leur emploi et la plupart seront inquiets pour leur avenir", a déclaré le président des Spurs dans un communiqué publié sur le site officiel du club.

"Nos sponsors seront préoccupés par leurs activités et nos partenaires médias n'ont aucune certitude quand nous pourrons jouer à nouveau rejouer ou si nous serons autorisés à jouer devant nos fans. En attendant, le club a une base de coûts annuelle se chiffrant en centaines de millions de livres. Nous avons vu certains des plus grands clubs du monde comme Barcelone, le Bayern Munich et la Juventus prendre des mesures pour réduire leurs coûts. Hier, après avoir déjà pris des mesures pour réduire les coûts, nous avons nous-mêmes pris la décision difficile - afin de protéger les emplois - de réduire de 20% la rémunération des 550 administrateurs et employés non joueurs pour avril et mai en utilisant, le cas échéant, le programme de congé du gouvernement. Nous continuerons de revoir cette position", a ajouté l'homme fort des Spurs.