Mourinho ne se mouille pas sur le cas Dele Alli

Jose Mourinho a laissé entendre que Dele Alli n'est pas satisfait de son rôle actuel à Tottenham, alors que les rumeurs de transfert continuent de circuler autour du milieu de terrain anglais.

Alli a fait des allers-retours sur le banc depuis que Mourinho a pris les rênes des Spurs la saison dernière, le milieu de terrain étant pratiquement exclu des plans du manager portugais pour cette saison.

La star anglaise n'a fait que quatre apparitions en championnat depuis la reprise, jouant au total 74 minutes en Premier League.

Bien qu'il soit plus présent en coupe, le manque d'action d'Alli en championnat a entraîné plusieurs rumeurs de transfert. L'ancien entraîneur Mauricio Pochettino et le Paris Saint-Germain seraient parmi ses prétendants potentiels.

Et lorsqu'on lui demande si Alli est mécontent de son rôle actuel aux Spurs, Mourinho répond qu'aucune équipe n'est pleine de joueurs heureux, bien qu'il ne s'engage pas à un éventuel transfert du milieu de terrain.

"Dans chaque vestiaire, il y a des joueurs malheureux, a déclaré le Portugais... C'est certain. Si l'un d'entre nous vous dit que dans son vestiaire il n'y a que des joueurs heureux, je ne pense pas que ce soit vrai. Ou alors quelqu'un est particulièrement chanceux d'avoir un miracle entre les mains. Alors vous pouvez avoir un professionnel malheureux, et le professionnel malheureux est celui qui est malheureux mais qui sent que son devoir est de travailler, travailler, travailler et travailler. Et il y a le malheureux qui croit que ce n'est pas son travail de se battre et de travailler chaque minute pour l'équipe et pour le club."

Mouriho a poursuivi : "La question est de savoir si je laisse partir Dele sans avoir un joueur en échange et je ne vais pas répondre à cela. Ce n'est pas une question à laquelle je suis à l'aise de répondre. Bien sûr, je saurais comment y répondre. Mais je ne suis pas prêt à y répondre. Je ne suis pas prêt à rendre publique ma vision de la situation."

Alli est à Tottenham depuis 2015, après s'être révélé à MK Dons. Il a fait 234 apparitions au total pour Spurs, étant nommé à deux reprises dans l'équipe de l'année de la PFA.