Mourinho explique l'absence de Ndombele lors du derby

Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, a révélé que la mise à l'écart de Tanguy Ndombele avant le derby du nord de Londres dimanche était dû à un "problème dont il ne pouvait pas se remettre", ajoutant que l'international français avait choisi lui-même de se ménager en raison de soucis physiques.

Le milieu de terrain français, qui a joué plus d'une heure en milieu de semaine pour les Spurs lors de leur match de Ligue Europa contre LASK, devait participer à cette confrontation face aux Gunners, laquelle se jouait devant un public pour la première fois de la saison. Les buts de Son Heung-min et Harry Kane en première mi-temps ont placé les locaux sur la voie royale et ils ont su préserver cet avantage.

Ndombélé a donc raté ce succès de prestige à cause de souci de dernière minute, et Mourinho a dû changer ses plans juste avant le coup d'envoi. Après la partie, le coach portugais a confirmé que le meneur de jeu était absent pour des raisons de forme physique plutôt que personnelles.

"[C'était] un problème dont il ne pouvait pas se remettre", a-t-il déclaré à 'Sky Sports News' avant le match. "Nous étions positifs et attendions jusqu'au dernier moment, mais ce matin, il a décidé qu'il n'était pas prêt."

Après le match, Mourinho n'a pas manqué aussi de saluer le retour des supporters dans le stade à l'occasion de cette partie. Un groupe de 2000 fans a été autorisé à revenir dans les sites des régions de niveau 2, Londres faisant partie de cette catégorie. "C'est le football, c'est la joie du football", a-t-il ajouté. "Ils montrent un soutien passionné dans leurs maisons, devant les télévisions, donc s'ils ont la chance de venir au stade, ils doivent en profiter. "

Alors que Tottenham a connu un superbe début de campagne 2020-2021, les voisins Arsenal ont fléchi sous Mikel Arteta durant l'exercice en cours, affichant des résultats très décevants ces dernières semaines et qui les laissent loin derrière les équipes de tête. Mourinho s'est cependant bien gardé de les enterrer trop vite. "Cela ne veut rien dire pour moi. J'ai dit aux joueurs qu'il était très dangereux de regarder le tableau et d'oublier ce qu'Arsenal peut être, ce qu'est Arsenal et ce qu'était Arsenal. Ils peuvent venir pour les grands matches. Arsenal sera toujours un adversaire très dur."