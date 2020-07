"Je suis le champion des cinq derniers matchs"

José Mourinho insiste sur le fait qu'il n'a pas besoin de prouver sa valeur, mais il souligne la bonne forme de Tottenham en tant que "champion des cinq derniers matches". L'ancien entraîneur de Chelsea et de Manchester United, a remplacé Mauricio Pochettino à la tête des Spurs en novembre dernier.

Tottenham s'est ensuite amélioré sous la direction du Portugais, mais il n'a pas réussi à sauver une place dans les quatre premiers de Premier League. Mourinho a parfois fait l'objet de critiques, son équipe ayant subi une série de sept matches sans victoire de part et d'autre de la suspension de la saison, puis ayant subi une coûteuse défaite 3-1 à Sheffield United.

Mais l'entraîneur envisage la saison prochaine avec optimisme et estime que les résultats récents montrent ses qualités. Les Spurs ont pris 13 points lors de leurs cinq derniers matches, ce qui constitue le meilleur résultat du championnat pour cette période, puisqu'ils ont battu Everton, Arsenal, Newcastle United et Leicester City.

"Si vous pensez que je dois montrer [ma valeur], ok, je vais essayer, a déclaré Mourinho aux journalistes. Si c'est une question d'individus et d'approche individuelle, il faut opter pour une solution facile".

"Je suis quatrième du championnat [depuis mon arrivée]. Je suis arrivé en 14e position, à huit points d'Arsenal, à 12 d'une position en Ligue des champions. Si vous pensez que c'est mauvais, c'est votre opinion. Si vous voulez rire avec moi, je suis le champion des cinq derniers matches !"

"J'essaie de faire de mon mieux tout le temps, je n'ai pas peur de prouver [quoi que ce soit]. Mon match le plus important est le prochain, la saison la plus importante est la suivante."

"Ce n'est pas ce que vous pensez, tout ce qui peut venir de l'extérieur, qui peut me motiver plus ou moins. C'est juste ma nature, je n'ai pas besoin de ça. J'attends la prochaine saison avec impatience."

Mourinho a ajouté que les blessures étaient à l'origine des premiers problèmes de Tottenham, à commencer par celle de l'attaquant Harry Kane. Le double vainqueur de la Ligue des champions affirme que n'importe quel entraîneur rival aurait les mêmes difficultés dans une telle situation.

"Je pense qu'au cours de cette dernière période, il était très clair que Tottenham, avec tous les meilleurs joueurs disponibles, peut être une très bonne équipe", a-t-il déclaré.

"Vous regardez la saison : ils ont perdu [Hugo] Lloris pendant longtemps, puis Kane. Maintenant, avec tout le monde ensemble, vous voyez une différence dans les performances et les résultats. Au cas où nous aurions une situation similaire, nous essayons de protéger l'équipe contre les imprévus. Essayons d'avoir une meilleure équipe pour être prêt à faire face à une situation dramatique."

"Je disais à Brendan [Rodgers, manager de Leicester] de perdre Ricardo [Pereira], [Caglar] Soyuncu, [Ben] Chilwell, [Christian] Fuchs... Peut-il faire un miracle ? C'est très difficile. C'est difficile pour tout le monde. C'était très difficile pour Tottenham."

"Pense-t-on que la saison prochaine on aura moins de malchance ? Oui, nous le pensons. Mais en même temps, nous devons nous protéger et construire une meilleure équipe, avec plus d'équilibre."