Mourinho : "L'altercation entre Lloris et Son était magnifique"

L'entraîneur de Tottenham, José Mourinho, a déclaré que l'altercation physique entre ses joueurs, Hugo Lloris et Heung-min Son, à la mi-temps lors de la victoire 1-0 contre Everton lundi était "belle". Bien que les Spurs menaient lorsque la pause est arrivée, le Français et le Sud-Coréen ont dû être séparés par leurs coéquipiers Giovani Lo Celso et Harry Winks alors que le gardien français était agressif envers l'attaquant sud-coréen.

Le duo a résolu son différend pendant la pause tandis que les Spurs ont finalement remporté le match grâce au but contre son camp de Michael Keane à la 24e minute, le seul but du match. Hugo Lloris a admis après le match que sa colère avait été déclenchée par le manque de pressing de ses coéquipiers, Mourinho suggérant après le match que le désaccord entre ses joueurs était dû aux récentes mauvaises performances de l'équipe.

En conférence de presse d'après match, José Mourinho a été invité a donné son point de vue sur cette altercation : "Magnifique. C'est probablement la conséquence de nos réunions. Si vous voulez blâmer quelqu'un, c'est moi. J'ai critiqué mes garçons parce qu'ils ne sont pas, à mon avis, assez critiques envers eux-mêmes ou les uns avec les autres. Je leur ai demandé d'être plus exigeants. Je leur ai demandé d'exiger plus des autres. Je leur ai demandé de mettre la pression à leurs collègues et d'avoir cet esprit d'équipe que vous devez tout donner pour tout le monde".

"C'était une situation à la fin de la première période où une personne incroyable que tout le monde aime comme Sonny, un garçon d'équipe, mais dans cette situation, le capitaine pensait qu'il devait faire plus pour l'équipe, vous devez donner un effort différent de celui que vous avez donné. Quelques mauvais mots, je ne sais pas s'il y a eu un contact ou pas, mais c'est quelque chose de très important pour l'équipe de grandir parce que pour qu'une équipe grandisse, vous devez exiger les uns des autres, vous devez avoir des fortes personnalités", a ajouté le Portugais.

"J'étais vraiment content. À la mi-temps, je leur ai dit, quand vous avez eu cette réaction, que je ne doutais pas que vous resteriez ensemble jusqu'à la fin", a conclu José Mourinho. Les Spurs ont chuté à la huitième place du classement de la Premier League, n'ayant remporté que deux de leurs quatre matches depuis le redémarrage de la compétition le mois dernier - laissant le club à 10 points de Chelsea en quatrième position.

Mourinho pense que la réaction négative entre ses deux joueurs montre le niveau d'investissement et de frustration au sein du groupe suite à leurs performances récentes : "Cela me dit qu'ils s'en soucient", a déclaré Mourinho. "Cela me dit qu'ils étaient vraiment contrariés, frustrés et probablement qu'ils se blâment pour la dernière performance et le dernier résultat contre Sheffield United. Je pourrais être très protecteur envers mon équipe et mes joueurs et mettre tout le blâme sur l'arbitre Michael Oliver, beaucoup de gens l'ont fait et à juste titre. Mais à l'intérieur des portes closes, j'allais dans une autre direction - oubliez Michael Oliver et concentrez-vous sur notre performance". Le prochain match de championnat de Tottenham sera face à Bournemouth jeudi soir.