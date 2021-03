José Mourinho est "déçu" de ses joueurs

Les Spurs ont perdu une avance de 2-0 acquise à l'aller, alors que le Dinamo Zagreb a remporté 3-0 lors du match retour en 8es de finale au stade Maksimir. Et Mourinho a flatté l'opposition.

"Si j’oublie les 10 dernières minutes de la prolongation, durant lesquelles nous avons essayé d’arracher un résultat et de finir différemment… Durant les 90 minutes et jusqu’à la mi-temps de la prolongation, une équipe a décidé de tout laisser sur le terrain. Ils ont tout laissé, leur énergie, leur sang. Ils ont été très humbles et je dois les féliciter pour ça."

"De l’autre côté, mon équipe, je le répète, mon équipe dont je fais partie, n’avait pas l’attitude pour jouer un match important. Et si pour une partie d’entre eux ce n’était pas un match important, pour moi ça l’était. Par respect pour ma carrière et mon métier, tous les matchs sont importants. Je crois que pour tous les supporters de Tottenham chez eux, tous les matchs comptent. Une bonne attitude est nécessaire. Dire que je me sens triste ne suffit pas. Ce que je ressens est bien plus que de la tristesse. Je suis déçu par la différence d'attitude entre les deux équipes, a-t-il insisté. Je suis désolé que l'équipe qui n'a pas respecté les bases du foot, même les bases de la vie, qui consistent à respecter notre travail et tout donner, soit la mienne", a lâché le Portugais.

"Le football, ce ne sont pas seulement des joueurs qui s'imaginent plus forts que d'autres, a souligné Mourinho. La base du football, c'est l'attitude. Ils nous ont battus comme ça. J'ai dit aux joueurs que c'était risqué de jouer comme nous le faisions. C'est arrivé parce qu'ils n'ont mesuré ce risque seulement quand le Dinamo a marqué son deuxième but."

Les Spurs n'ont plus qu'un trophée à jouer après avoir été éliminés de la Ligue Europa, et ils risquent de rater une place dans le top 4 de la Premier League. L'équipe de Mourinho est à six points de Chelsea, qui occupe actuellement la dernière place qualificative pour la Ligue des champions.

"Je ne peux que m'excuser auprès des supporters de Tottenham, a-t-il lancé. J'espère qu'ils ressentent la même chose que moi. Aujourd'hui, c'était 'à la vie, à la mort' et en ce moment nous sommes morts. J'ai eu le même sentiment dans d'autres matches. Jusqu'au dernier jour de la saison, nous devons essayer de donner le meilleur de nous-mêmes."