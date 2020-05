Tottenham ne cèdera pas Tanguy Ndombélé

A en croire ce que rapporte le site de la 'BBC', la direction de Tottenham n’a nullement l’intention de se séparer de son milieu français Tanguy Ndombélé.

Le nom de l’ancien lyonnais a circulé dernièrement du côté de Liverpool et aussi du Barça. On prêtait aussi l’intention aux responsables londoniens d’accepter un prêt d’un an. Il n’en est donc rien en réalité.

Ndombélé a eu des difficultés à s’adapter aux vice-champions d’Europe en raison notamment d’une relation compliquée avec José Mourinho, son manager. Durant le Boxing Day, le coach portugais avait notamment insinué que l’international tricolore simulait une blessure.

Ndombélé a été recruté pour un montant de 60 millions d'euros par Tottenham. C’est la meilleure vente de l’histoire de l’OL. Son contrat avec l’équipe londonienne s’étend jusqu’en 2025.