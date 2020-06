Tottenham ne vise plus Coutinho

Alors qu’on le disait proche des vice-champions d’Europe, Philippe Coutinho ne risque finalement pas de s’engager en faveur des Spurs. Les responsables londoniens comptaient faire une approche pour le faire signer, mais ils ont été refroidis par les demandes du FC Barcelone.

C’est José Mourinho, lui-même, qui se serait opposé à la venue de l’ancien joueur de Liverpool car les exigences des responsables catalans sont trop importantes. Aussi bien pour un transfert définitif, que pour un prêt d’une saison. C’est ce que révèle le quotidien 'El Mundo Deportivo'.

Le FC Barcelone ne compte pas spécialement sur l’international auriverde. Néanmoins, les champions d’Espagne ont besoin de liquidités et n’entendent pas libérer pour des miettes celui qu’ils ont fait signer pour 140M€ il y a à peine deux ans et demi.

Même si Tottenham s’est mis en retrait, l’Angleterre reste la destination la plus probable pour Coutinho. Arsenal et Chelsea l’auraient également dans son viseur et pourraient bientôt passer à l’offensive pour l’enrôler.