Tottenham ouvre la porte à un départ de Sanchez

Les jours de Davinson Sanchez à Tottenham pourraient être comptés. Avec seulement 9 rencontres disputées cette saison, José Mourinho fait plus confiance à Alderweireld et Dier.

D'après 'Football Insider', le club ne compterait plus sur lui et voudrait s'en séparer dès que possible pour lui trouver un remplacant d'envergure pour accompagner Alderweireld.

Acheté 40 millions il y a trois ans, les Spurs pensent pouvoir en récupérer au moins 50 millions, ce qui es totalement utopique vu l'état du marché actuel.