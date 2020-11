Tottenham s'impose sur le fil grace à Harry Kane

Face à un promu, on aurait pu attendre mieux de Tottenham, en terme de contenu, mais les faits sont là, Tottenham est provisoirement leader du championnat avant les matchs de Leicester et Liverpool.

Et comme souvent, c'est l'impressionnant Harry Kane qui sauve les Spurs, avec un but à la 88ème minute. Depuis le début de la saison, il est l'une des grandes satisfactions de Mourinho, lui qui l'a replacé à un poste plus reculé de meneur de jeu, qu'il épouse à merveille: 13 buts et 10 passes décisives en 14 rencontres.

C'est maintenant que les choses vont se corser pour les joueurs de Mourinho, qui ont pour l'instant affronté des équipes de second tableau à l'exception de Manchester United et Everton, et qui vont maintenant devoir enchainer City, Chelsea, Arsenal, Palace, Liverpool et Leicester. En plus de cela, les Spurs jouent l'Europa League en parallèle.

Seul le temps nous dire si le football minimaliste de Mourinho survivra à cette longue liste de concurrents, où si ils s'effondreront.