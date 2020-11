"Tottenham serait champion dans beaucoup d'autres pays européens"

Peu connaissent le football anglais aussi bien que José Mourinho. Passé deux fois par Chelsea, à Manchester United, puis à Tottenham, le Portuguais connait le championnat et ses secrets. Il sait la difficulté pour les clubs de terminer champions dans un environnement si compétitif.

Après la victoire 1-0 contre West Brom, il a voulu calmer les ardeurs de ses supporters, affirmant qu'il était ambitieux de les voir champions.

"Cette équipe pourrait être championne dans beaucoup de pays européens. Mais en Premier League, il y a beaucoup plus de concurrence. On peut faire une très bonne saison, cela ne sera pas suffisant. Mais on va tout faire pour la gagner."

"Je veux seulement que nous soyons capable de gagner nos matchs, et nous verrons ensuite où nous sommes placés."

Tottenham est actuellement second de Premier League avec 17 points, autant que Liverpool. C'est pour le moment Leicester qui est en tête, avec un point de plus.