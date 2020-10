Tottenham voudrait recruter Milik cet hiver

Cet été, Arkadiusz Milik était l'un des noms cochés par José Mourinho pour son grand mercato estival.

Surveillé par la Roma et la Juventus, il était pourtant plus proche des Spurs. Pourtant, le transfert n'a pas pu se faire et le joueur est resté à Naples, où il se joue que peu de minutes depuis l'arrivée d'Osimhen.

Mais selon 'SportMediaSet', le club londonien compterait retenter de recruter le joueur lors du mercato hivernal. Ils souhaiteraient aussi que le joueur rompe son contrat avec le club napolitain, pour le recruter à moindre prix.