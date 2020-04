"Buffon veut jouer jusqu'à ses 50 ans"

La Juventus va devoir prendre une décision concernant la date du départ à la retraite de Gianluigi Buffon, car le gardien de 42 ans jouerait avec plaisir jusqu'à ses 50 ans d'après ce que pensent Fabio Cannavaro et Francesco Totti, deux de ses anciens coéquipiers.

Le légendaire portier italien sera bientôt en fin de contrat à Turin. Il a été rappatrié chez les Bianconeri à l'été 2019 après un passage d'une saison avec le champion de France, le Paris Saint-Germain. Avant de se diriger vers la Ligue 1, le vainqueur de la Coupe du monde avait passé 17 années mémorables avec la Vieille Dame. Il est ravi d'être de retour dans un environnement familier, bien qu'il occupe désormais un rôle remplaçant chez les ténors de la Serie A. Et il est censé rempiler pour un an selon les dernières rumeurs qui circulent.

Buffon a laissé entendre régulièrement que la fin approchait pour lui, mais ces plans de retraite continuent d'être constamment repoussés. Son ancien coéquipier de la Juve, Fabio Cannavaro, pense que cela restera le cas tant qu'une légende moderne pourra continuer à signer avec un stylo sur un papier.

L'ancien capitaine italien s'est confié à propos de Buffon lors d'une discussion sur Instagram avec Totti : "Eh bien, vous savez, il ne voudra pas s'arrêter. Ils vont devoir l'arrêter, ce qui est très différent."

Totti, qui a été lui-même forcé de quitter la Roma à la fin d'une carrière pourtant exceptionnelle en tant qu'homme d'un club dans la capitale italienne, convient que Buffon voudra continuer à jouer aussi longtemps que possible. Il a concédé : "Je vais vous le dire; Gigi veut jouer jusqu'à ses 50 ans, mais il peut jouer pendant deux ou trois saisons supplémentaires. En plus, il est dans les buts et c'est un remplaçant."

Le football étant actuellement à l'arrêt à cause de la pandémie de coronavirus, la Juventus n'a fait aucune annonce au sujet de ses joueurs qui voient leurs contrats arriver à expiration en juin prochain.