Totti en veut à la direction de la Roma

Francesco Totti est très blessé par la direction de la Roma. Dans une interview pour 'Bobo TV' avec Christian Vieri, le légendaire capitaine giallorrosso a expliqué et assuré qu'il avait été obligé de partir en 2019, lorsqu'il a démissionné de son poste dans l'organigramme du club.

"Je préfère me suicider plutôt que de quitter la Roma", a exprimé Totti, qui a révélé ce qu'il ressentait à l'époque : "Je me suis imaginé à la Roma pour toujours. Puis ils m'ont mis un ultimatum, me forçant à prendre une décision que je n'aurais jamais prise."

"Je soutiens toujours la Roma. Je suis en colère parce que je suis un tifoso et je veux qu'ils finissent toujours aussi haut que possible, mais j'espère pouvoir amener de jeunes joueurs de qualité à la Roma. Je veux les aider de l'extérieur, car je ne suis pas le bienvenu en interne", a-t-il déclaré.

En ce sens, il regrette de ne pas avoir eu plus de pouvoir : "J'aurais aimé être le directeur sportif. Non pas pour avoir un pouvoir sur tout, mais au moins une capacité de décision sur les joueurs. J'aurais fait mieux que d'autres, mais dans ce contexte, j'étais le dernier des derniers. Je n'ai jamais été impliqué dans les décisions."

Il a également lancé un pic direct sur le propriétaire Dan Friedkin, l'entraîneur Paulo Fonseca et le directeur sportif Tiago Pinto : "Maintenant, le club est toujours aux mains d'étrangers. L'entraîneur et le directeur sportif sont étrangers. Il serait utile d'avoir quelqu'un au club qui sache tout sur la Roma, ce qui manque pour le moment."

"C'est une coïncidence que les grands anciens joueurs ne reviennent pas ? Pensez-vous que c'est une coïncidence ? Si j'avais un club, j'en appellerais autant que possible et je leur donnerais des places. Quiconque a déjà joué comprend le football. Rui Costa fait de grandes choses à Benfica, par exemple", a-t-il déclaré.