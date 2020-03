Totti n'exclut pas un retour à la Roma

Francesco Totti n'est plus membre de la direction de l'AS Roma depuis un an maintenant. Depuis cette fameuse réunion de juin 2019 qui a marqué la fin des relations avec le club et la direction. L'ancien capitaine des Giallorossi n'a jamais eu de bonnes relations avec Pallotta et ses disciples.

Totti n'écarte pas un retour à la Roma

Mais, aujourd'hui, la situation pourrait assurément évoluer. La Roma sera bientôt totalement entre les mains de Friedkin et c'est pourquoi dans une interview à la 'Gazzetta dello Sport', Francesco Totti ne ferme pas les portes à un éventuel retour, bien au contraire. "Si je reçois un appel de Friedkin ? Eh bien, je vais certainement lui parler. Ensuite, je vais évaluer. Dans la vie, il ne faut jamais dire jamais ..."

En revanche, sa relation avec la Roma reste passionnelle et cela ne devrait jamais changer. "Choisir de rester à Rome pour toujours était un choix par amour, il n'y avait pas besoin de stratégie. Il fut un temps où j'étais sur le point de partir, mais il n'était pas question d'exil. C'est une question de respect pour les fans et le maillot, je ne l'aurais jamais fait, je n'aurais jamais trahi un club qui m'a tant donné. "

Concernant le présent et l'avenir de l'équipe, Totti se dit confiant. "La Ligue Europa? C'est l'un des objectifs, tout comme la quatrième place, mais ce n'est pas facile. Le championnat est sur le point de se terminer et en Europe le tableau final a rétréci. Ils doivent rester unis, faire ce qu'ils savent et j'espère vraiment que je pourrais les voir atteindre certains objectifs ".