Toujours debout

Quelque chose ne va pas au Barça. Il est bien loin celui qui ne laissait que les miettes à ses adversaires. Le Barça vainc mais ne convainc pas. Contre la Real Sociedad, les hommes de Quique Setién ont pris les trois points mais n'ont pas pu échapper aux sifflets du Camp Nou.

Éliminés en Coupe du Roi, les Catalans doivent se concentrer sur la Liga et la Ligue des Champions, compétition dans laquelle ils sont en ballotage favorable après le 1-1 obtenu à San Paolo au match aller de huitièmes de finale.

En Liga, le Barça devra tout gagner et espérer que le Real fasse un faux pas. Mais le jeu des Blaugrana n'est pas rassurant. Messi semble touché physiquement et moralement, et le salut ne semble venir que de lui. Griezmann est toujours l'ombre de lui-même et n'aide pas vraiment l'Argentin, souvent seul.

Quique Setién, pour sa part, a toutes les peines du monde à mettre en place ses idées et ses changements n'ont pas une grande répercussion sur le jeu catalan.

Dans les coulisses, ce n'est pas mieux. Josep Maria Bartomeu est dans l'oeil du cyclone après la polémique autour de l'entreprise engagée pour critiquer d'anciens présidents et joueurs du club. Des élections anticipées pourraient être convoquées et Bartomeu est, à l'image du Barça sur le rectangle vert, en grande difficulté.