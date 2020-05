Toujours pas de décision sur une reprise de la Bundesliga

Ce jeudi, la chancelière Angela Merkel et les ministres des régions se sont rencontrés en Allemagne. Et bien que le sujet du sport ait été à l'ordre du jour, la décision de relancer ou non la Bundesliga devra attendre le 6 mai, date à laquelle elle sera traitée en priorité.

Certains espéraient que cette rencontre entre le gouvernement et les présidents des Länder ferait un geste positif envers la Bundesliga, mais cela n'a pas été le cas.

La situation concernant la reprise du championnat allemand est la même qu'avant la réunion. Il est prévu que le football reprenne le 9, mais sans confirmation, la prochaine réunion du 6 menace de gâcher la fête pour ceux qui veulent terminer la Bundesliga sur le terrain.

Personne n'a voulu en parler après la réunion, ce qui fait sourciller plus d'un. "C'est une question sensible", a déclaré Helge Braun, interrogé par 'NTV'.

La situation en Allemagne n'est pas du tout encourageante. Il y a plus de 162 000 cas confirmés et 6 467 décès, et il y a eu une recrudescence de la contagion au cours de la semaine dernière.