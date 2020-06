Toulouse s'estime maintenu en Ligue 1

Dans une ordonnance très attendue, le juge des référés du conseil d'Etat a validé la fin de la saison du championnat de Ligue 1 mais a suspendu les relégations de Toulouse et d'Amiens.

Le magistrat a également enjoint la Ligue de football professionnel, en lien avec la Fédération française de football, de réexaminer, d'ici au 30 juin 2020, la question du format de la Ligue 1 pour le prochain exercice, qui pourrait se jouer à 22 équipes au lieu de 20 actuellement.

"Le TFC, qui soutient que le prononcé de relégations à l'issue de la dernière saison était illégal, a vu sa position constante consacrée par le juge", a écrit le club toulousain dans un communiqué.

"Nous nous tenons à la disposition des instances dirigeantes du football français pour les accompagner dans la détermination des modalités d'organisation de ce championnat, dans le respect du cadre découlant de l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat", ajoute le TFC, estimant que les "règles gagneront à être fixées de manière collégiale".

"Nous invitons toutes les parties prenantes à faire primer l'équité sportive", a conclu le club.

Toulouse était dernier du classement avec seulement 3 victoires lors de l'arrêt de la compétition pour cause de pandémie de Covid-19, et restait sur une série de 18 matches sans victoire (1 nul et 17 défaites), la pire de son histoire.

Le président du club Olivier Sadran est actuellement en négociations avec un fonds d'investissement américain, RedBird Capital Partners, pour vendre le club. Cette vente pourrait aboutir avant la fin du mois de juin, selon plusieurs sources proches du club.